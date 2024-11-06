Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00'te Hollanda takımı AZ Alkmaar'a konuk olacak.

Bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu da belli oldu.

EKSİKLER

Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra son idmana tedbir amaçlı katılmayan Alexander Djiku kafilede yer almadı.

Kamp kadrosuna altyapı oyuncularından Yusuf Akçiçek, Zeki Dursun, Şükür Toğrak ve Kaan Akyazı dahil edildi.

