Fenerbahçe'nin Benfica kadrosu açıklandı.

Benfica-Fenerbahçe maçı, 0-0'ın rövanşı olarak yarın akşam 22.00'de Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanacak.



Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak.

FENERBAHÇE'NİN BENFİCA KADROSU

Fenerbahçe'nin Benfica maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.



Sarı-lacivertlilerde play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun yerine kadroya Cengiz Ünder dahil edilmişti.

