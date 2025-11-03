Fenerbahçe'nin Beşiktaş zaferindeki şifreyi "İlginç" diyerek açıkladı: "Geceyle gündüz gibi farklı!"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.



Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbi, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi siyah-beyazlılar, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'nun golleriyle 2-0 öne geçti.



Konuk ekip Fenerbahçe, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran'ın attığı gollerle skoru 3-2'ye çevirmeyi başardı.



Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, 27. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Spor yazarları, müsabakayı Fenerbahçe adına köşelerinde mercek altına aldı. İşte yazarların değerlendirmeleri: "GECEYLE GÜNDÜZ GİBİ FARKLI"



Uğur Meleke/Hürriyet: "Fenerbahçe'de İsmail-Edson-Asensio merkezi yakalandığından beri net bir çıkış var. Dün İsmail ve Asensio birer gol attılar, Edson da rakiplerinin on kişi kalmasında başrolde. Amrabat-Fred-Szymanski renksizliğinden sonra bu orta saha üçlüsünün katkısı, geceyle gündüz kadar değiştirdi işleri." "SADECE BİR DERBİ KAZANMADI"



Serkan Akcan/Fanatik: "Nene çıkıp Talisca girdikten sonra Fenerbahçe için ikinci yarı çok iyi başlamadı. Talisca’nın ezdiği toplar, kullandığı yanlış şutlar, En Nesyri’nin etkisizliği Tedesco’yu Jhon Duran’a yönlendirdi. Duran da ekmeğini taştan çıkardı ve bireysel baskıyla yoktan bir pozisyon yarattı ve golünü attı. Fenerbahçe sadece bir derbiyi kazanmadı, yarışta umutlarını taze tuttu, Tedesco güven tazeledi ve elbette Duran hayata döndü."



Fenerbahçeli Jhon Duran'ın Beşiktaş karşısında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.

"KABUSTAN ZAFERE" İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Tam her şey Beşiktaş'ın kontrolünde gidiyor derken, Orkun'un orta sahada yaptığı gereksiz hareket oyunun akışını değiştirdi. Belki sıradan bir pozisyondu ama psikolojik etkisi büyüktü. O an Fenerbahçe'ye bir kıvılcım geldi. Önce fark bire indi, ardından öz güven yerine oturdu. Dakikalar ilerledikçe Sarı-Lacivertliler'in ayağı topa daha çok değdi, baskı arttı ve ilk devre bitmeden skor 2-2'ye geldi. İkinci yarıda ise tempo düştü. Fenerbahçe oyunu kontrol etse de istediği net pozisyonları üretmekte zorlandı. Tedesco'nun değişiklikleri tartışılabilir; özellikle gol arayan bir takımda Kerem ve Asensio'nun oyundan alınması cesur ama riskli bir tercihti. Maç berabere bitseydi, bu kararlar büyük eleştiri toplardı. Ancak futbol bazen ince detayların oyunu. İsmail'in bitmek bilmeyen enerjisi, Skriniar'ın savunmadaki liderliği, Asensio'nun yaratıcı dokunuşları ve Duran'ın kritik katkılarıyla Fenerbahçe, kabus gibi başlayan geceden çok önemli bir zaferle çıkmayı başardı." "TAMAMEN BAŞKA BİR HİKAYE" Fırat Aydınus/Hürriyet: "25. dakikaya kadar farklı bir senaryoda ilerleyen maç, Orkun’un takımını eksik bırakmasıyla tamamen başka bir hikayeye evrildi. Böylece Beşiktaş yalnızca üç puan kaybetmedi, sezona az da olsa tutunma umutlarını da yitirdi. Fenerbahçe ise belki de kendi adına büyük bir kayıpla sonuçlanabilecek bir karşılaşmada, iki farklı geriye düştüğü maçı çevirerek üç puanı aldı ve zirve takibini daha iddialı şekilde sürdürdü."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.

"BÜYÜKLÜĞÜNÜ HATIRLADI" Gürcan Bilgiç/Sabah: "46'daki Nene-Talisca değişikliği, ikinci santrfordan çok, topa akıl vermekle ilgili oldu. İlerleyen dakikalar, Rafa Silva'nın bireysel hamleleri karşısında sarı kartlı Alvarez için alarm verdirdi. Ama öne geldi değişiklik kararı. Bir santrfor fazla beklerken, Jhon Duran ile En-Nesyri yer değiştirdi. Ve Duran, sadece kendisinin atabileceği bir golü sıfırdan yaptı. F.Bahçe ikinci 45'te, Beşiktaş'ın müthiş direnişine rağmen yarışta kalacak sonucu aldı. Rakip 10 kişi olsa bile tribünlerin müthiş desteğine rağmen bu geri dönüş, vazgeçmemenin büyük hikâyesi. Sipeyşıl (Special One) ile geçen dertli sezondan sonra taraftarlar derbi kazanmanın keyfini, futbolcular da büyük takım olduklarını hatırladılar. Açtılar yollarını, gidiyorlar. "FUTBOL İLGİNÇ BİR OYUN" Güntekin Onay/Hürriyet: "Futbol ilginç bir oyun; John Duran topa kaval kemiği ile vurdu ve hiç de kolay olmayan bir pozisyon golle sonuçlandı. Bu galibiyet Fenerbahçe açısından büyük ve önemli bir zafer. Ancak bu sonucu getiren Beşiktaş’ın hataları ve Orkun’un görmüş olduğu sorumsuzca kırmızı kart. Dün Beşiktaş’ın aslında var olan kalitesini gördük fakat takımda tuhaf bir öz güven eksikliği var ve bu kayıpların nedeni bu. Fenerbahçe, Domenico Tedesco sonrası çok teknik bir takım değil ama gerçekten de mücadele gücü yüksek, sıkı ve agresif bir takım. Alman teknik adamın yarattığı fark burada."

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.

"ORKUN'A TEŞEKKÜR ETSİN" Ömer Üründül/Sabah: "26. dakikaya kadar oyunu domine eden Beşiktaş ve de iki gol… Artık saha içi dengeler ev sahibi lehineydi. Ve o andaki görüntü, farkın da artabileceğiydi. Ama sahneye Orkun çıktı. Tam bir harakiri! Beşiktaş iki farklı skor avantajına sahipti, ilk yarı skoru tutabilse direnci de artacaktı. Ama F.Bahçe iki gol buldu. Artık 2 . yarıda her şey F.Bahçe lehineydi. Ama F.Bahçe'nin bu yar-ı da sergilediği futbola olumlu bir yorum getirmek mümkün değil. Hiçbir adam eksiltme, kanat ortaları, verkaç yok. 20-25 rölanti pasla topa sahip olup üretemeyen bir takım. Hatta 1-2 de tehlike atlatmazlar mı… Artık maç böyle bitecek zannedilirken sahneye Duran çıktı. Sırf kendi emeği ile fantastik bir gole imza atıp takımını zafere taşıdı. Benim son haftalarda methettiğim Tedesco bu galibiyeti sakın kendine yazmasın. Orkun'a teşekkür etsin!"

Beşiktaşlı Orkun Kökçü, kırmızı kart sonrası soyunma odasının yolunu böyle tuttu.