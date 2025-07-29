Fenerbahçe'nin ciddi sınavı: Lazio

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, özel maçta 30 Temmuz Çarşamba günü İtalya temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.



Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.



Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.