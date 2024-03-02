Fenerbahçe'nin deplasman serisi sürecek mi? Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, deplasmandaki galibiyet serisini 8 maça çıkarma peşinde.



Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.



Bu sezon ligde çıktığı 13 deplasman maçında 12 galibiyet ve 1 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 70 puanla ikinci sırada giriyor.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in yanı sıra, kart cezalısı Alexander Djiku forma giyemeyecek.



Sakatlığını atlatan Fred ise kafilede yer aldı.



Sarı-lacivertlilerde Tadic, Batshuayi, Szymanski, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında.



Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 29 puanla 16. basamakta yer alan Hatayspor'da ise Kilama kart cezası nedeniyle görev alamayacak.



Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

MUHTEMEL 11



Hatayspor: Erce, Cemali, Maksimovic, Burak, Rivas, Görkem, Masagna Abdülkadir, Dele, Bashiru, Ömer, Halil



Fenerbahçe: Livakovic; Osayi Samuel-Çağlar-Bonucci-Ferdi-İsmail-Fred-Cengiz-Szymanski-Tadic ve Dzeko

