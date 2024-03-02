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Fenerbahçe'nin deplasman serisi sürecek mi? Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde 3 futbolcu forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin deplasman serisi sürecek mi? Hatayspor maçı muhtemel 11'i

, deplasmandaki galibiyet serisini 8 maça çıkarma peşinde.

Sarı-lacivertliler, Trendyol 'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Bu sezon ligde çıktığı 13 deplasman maçında 12 galibiyet ve 1 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 70 puanla ikinci sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in yanı sıra, kart cezalısı Alexander Djiku forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Fred ise kafilede yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Tadic, Batshuayi, Szymanski, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında.

Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 29 puanla 16. basamakta yer alan Hatayspor'da ise Kilama kart cezası nedeniyle görev alamayacak.

Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

MUHTEMEL 11

Hatayspor: Erce, Cemali, Maksimovic, Burak, Rivas, Görkem, Masagna Abdülkadir, Dele, Bashiru, Ömer, Halil

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi Samuel-Çağlar-Bonucci-Ferdi-İsmail-Fred-Cengiz-Szymanski-Tadic ve Dzeko

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