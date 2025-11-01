Fenerbahçe'nin derbi karnesi: 5 maçtır kazanamıyor

Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde Galatasaray'a karşı 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 derbide 2 yenilgi, 1 beraberlik alırken, Beşiktaş'a da ligde yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Kanarya, son derbi galibiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda sarı-kırmızılılara karşı yaşadı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ligdeki 4 derbide kalesinde 5 gol görürken, 1 gol kaydetti.

7 FUTBOLCU İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞAYACAK

Fenerbahçe'de 7 futbolcu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Kaleci Ederson ile birlikte Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Avrupa'nın önemli takımlarında birçok kez büyük maçta görev alırken, Türkiye'de ilk kez bir derbide forma giyecek.

Archie Brown, Dorgeles Nene ve süre alması halinde Jhon Duran da ilk derbi maçına çıkacak. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıkarken, sarı-lacivertli formayla ilk kez bu deneyimi yaşayacak.

EN-NESYRİ TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Gaziantep deplasmanında 2 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. En-Nesyri, bu sezon tüm lig maçlarında süre alırken, 6 golle takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş filelerini havalandırması durumunda, 2. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de ilk kez derbide gol atacak.

