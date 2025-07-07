Fenerbahçe'nin Duran transferinin perde arkası: Sahaya çıkmadan gönülleri fethetti

Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Jhon Duran’ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.



Fenerbahçe'nin genç yıldız için 15 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Ayrıca Duran'ın yıllık maaşının ise Suudi ekibi Al-Nassr'ın karşılayacağı kaydedildi.

İNGİLİZLER DAHA YÜKSEK TEKLİF VERDİ

Transferde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İngiliz devi Manchester United, Duran için son anda devreye girdi.

Duran'ın yapılan astronomik teklife rağmen sarı lacivertlerilere söz verdiği için bu teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.



Duran kariyerinde 173 maça çıkmış 49 gol ve 11 asistlik katkı sağlamıştı.