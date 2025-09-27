Fenerbahçe'nin efsane ismi, Gökhan Gönül'ün söylediklerini açıkladı: "Tedesco bizi dinlemiyor!"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



UEFA Avrupa Ligi lig etabının ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.



Karşılaşmanın ardından Tedesco'nun yardımcılığını üstlenen Gökhan Gönül ile yolların ayrlacağına dair iddialar ortaya atılmıştı.



Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Semih Şentürk, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeyi Tivibu Spor'da açıkladı.

"TEDESCO BİZİ DİNLEMİYOR"



Şentürk, Gönül'ün Tedesco hakkında söylediklerini canlı yayında aktardı.



Gönül ile Tedesco arasında yaşanan konuşmayı anlatan Şenytürk, "Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı var. Tedesco ile de olmadı, olmayacak. Gökhan Hoca (Gönül) ile de konuştum. Başkanla hiçbir sıkıntısı yok. Tedesco; Çağlar'ı sağ bek oynattı, Semedo ve Asensio'yu çift 6 yaptı. Gökhan Hoca'ya bunu sordum. "Tedesco'ya söylüyoruz ama hocanın tercihi bu yönde oluyor. Tedesco bizi dinlemiyor." dedi. Alınacak ilk puan kaybında yollar ayrılacak gibi." dedi.