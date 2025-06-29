Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Süper Lig'e Karagümrük'le geri döndü: Tiago Çukur

Solwie Energy Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Tiago Çukur'u transfer ettiğini duyurdu.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı." denildi.



FENERBAHÇE VE ÜMRANİYESPOR'DA OYNADI

22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe ve Ümraniyespor'da forma giyerken ayrıca Watford, Doncaster Rovers, Dender EH, Beveren ve Roda'da oynadı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Tiago Çukur, geçtiğimiz sezon Roda ile 32 resmi maça çıkarken, 6 gol, 3 asistlik performans gösterdi.