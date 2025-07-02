Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan Galatasaray itirafı: "Acı vericiydi, canım yandı"

Fenerbahçe formasını 2022/23 sezonunda kiralık olarak terleten Ezgjan Alioski, dikkat çeken açıklamalar yaptı. İki sezondur Al Ahli forması giyen ve Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Kuzey Makedonyalı futbolcu, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Lugano'ya imza attı. Al Ahli'den eski takım arkadaşı Merih Demiral'ın YouTube kanalına konuk olan Alioski, Fenerbahçe ile ilgili itiraflarda bulundu.

"ÇOK CAN ACITICIYDI" "Tabii ki de Kupa finali. Kupayı kazanıyorsun, çok iyi. Ancak büyük derbide Galatasaray 'a karşı kaybettiğimiz çok can acıtıcıydı. Ben kazanmak için çok heyecanlanmıştım."

"KUPAYI HAK ETMİŞTİK"

"Kupa finalinde kupayı kazanmak taraftarla birlikte çok muhteşemdi. Başakşehir maçı çok daha iyiydi, kupayı da biz hak etmiştik. Hiç unutamayacağım. Negatif ise büyük maçları kaybettiğinde ve taraftarlar çok üzüldüğünde olanlar..."

"FENERBAHÇE'DE KRAL BİZİZ DİYORDUM"



"Düşünsene oynuyorsun ve Kadıköy'deki maçı kaybetmişsin. Fenerbahçe'yle oynadığım her an kendimi çok güçlü hissettim. Her zaman buradaki kral biziz diye düşündüm. Her zaman kazanırdık. O yüzden çok rahattım."

FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe ile 26 maçta forma giyen Ezgjan Alioski, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.