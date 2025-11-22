Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan itiraf: "Trabzonsporluyum, Aziz Başkan bilirdi"
22.11.2025 09:39
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hakan Cinemre, sarı-lacivertlilerde yaşadığı bir anıya ilişkin konuştu.
3. Lig 3. Grup ekibi Orduspor 1967'de forma giyen Hakan Cinemre, kariyerinde yaşadıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gölcükspor altyapısından 2010 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve sarı-lacivertlilerden 2017'de ayrılan Cinemre, TRT Spor'daki Deplasman Lezzetleri programına konuk oldu.
31 yaşındaki savunma oyuncusu; Fenerbahçe'de yaşadıklarına dair konuşurken, Trabzonspor'u tuttuğunu söyledi.
Cinemre'nin sözleri şu şekilde:
"BAZEN SAMANDIRA'DA KAÇACAK DELİK ARIYORLARDI"
“Aziz Başkan'ı çok seviyorum. Samandıra'ya geldiğinde bazen millet kaçacak delik arıyordu, öyle bir ağırlığı vardı. Benim Fenerbahçe'deki dönüm noktam Vitor Pereira'nın gönderilmesiydi. O takımın bir parçası olabilirdim.”
Hakan Cinemre, Fenerbahçe'de altyapıyla birlikte 7 sezon geçirdi.
"FATİH TEKKE İSTEDİ, BURNUM KIRILDI"
"Denizlispor'da oynarken bir maçta burnum kırıldı, Fatih Tekke hocanın önüne düştüm. "Ne oldu oğlum?" dedi. "Hocam burnuma bak" dedim. "Çık dışarı, hastaneye götürsünler seni" dedi. Dört gün sonra bir maçımız vardı, Fatih Hoca bana "Beni yalnız mı bırakacaksın, çık oyna" dedi. Maça çıktım, bir pozisyon oldu ve kale çizgisinde kaldım. Rakip futbolcu şutu çekti, top yine burnuma geldi, burnum bir daha kırıldı. Hoca geldi "Ne oldu?" dedi. "Hocam sen istedin de oldu" dedim."
"FENERBAHÇE'DE OYNARKEN, KAR MASKESİYLE TRABZONSPOR MAÇINA GİTTİM"
"Yeter ki böyle şeyleri Fatih Tekke Hoca istesin, gençliğimizde onlarla büyüdük. Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Başkan da biliyordu. Fenerbahçe zamanı altyapıda oynarken, kar maskesi giyip Trabzonspor maçına gidiyordum ben. Ben, Aziz Başkan'dan bunu saklamadım. Ancak formasını giydiğim hiçbir yere ihanet etmedim, o formanın hakkını her zaman verdim."
Hakan Cinemre, 2017'de Fenerbahçe'den Göztepe'ye transfer olmuştu.