Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan itiraf: "Trabzonsporluyum, Aziz Başkan bilirdi"

"FATİH TEKKE İSTEDİ, BURNUM KIRILDI"

"Denizlispor'da oynarken bir maçta burnum kırıldı, Fatih Tekke hocanın önüne düştüm. "Ne oldu oğlum?" dedi. "Hocam burnuma bak" dedim. "Çık dışarı, hastaneye götürsünler seni" dedi. Dört gün sonra bir maçımız vardı, Fatih Hoca bana "Beni yalnız mı bırakacaksın, çık oyna" dedi. Maça çıktım, bir pozisyon oldu ve kale çizgisinde kaldım. Rakip futbolcu şutu çekti, top yine burnuma geldi, burnum bir daha kırıldı. Hoca geldi "Ne oldu?" dedi. "Hocam sen istedin de oldu" dedim."

"FENERBAHÇE'DE OYNARKEN, KAR MASKESİYLE TRABZONSPOR MAÇINA GİTTİM"

"Yeter ki böyle şeyleri Fatih Tekke Hoca istesin, gençliğimizde onlarla büyüdük. Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Başkan da biliyordu. Fenerbahçe zamanı altyapıda oynarken, kar maskesi giyip Trabzonspor maçına gidiyordum ben. Ben, Aziz Başkan'dan bunu saklamadım. Ancak formasını giydiğim hiçbir yere ihanet etmedim, o formanın hakkını her zaman verdim."