Fenerbahçe'nin eski hocası, 36 yıllık kariyerinde ilki yaşadı
27.11.2025 10:02
NTV - Haber Merkezi
EuroLeague ekiplerinden Partizan'da dev bir ayrılık yaşandı. Başantrenör Zeljko Obradovic görevinden istifa etti.
"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"
34 yıllık başantrenörlük kariyerinde ilk kez sezon ortası görevi bırakan Obradovic veda mesajında,
"Kötü gidişatın sorumluluğunu üstlenmem gereken an geldi." dedi.
Partizan son olarak Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'a 91-69 yenildi.
Sırbistan temsilcisi EuroLeague'de 4 galibiyet ve 9 mağlubiyetle alt sıralarda yer alıyor.
65 yaşındaki tecrübeli başantrenör, 2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.