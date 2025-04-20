Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti

Türkiye'de Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa takımlarını çalıştırmış olan Werner Lorant, hayatını kaybetti.



76 yaşındaki Lorant'ın bir yılı aşkın süredir hastalıklarla uğraştığı ifade edildi.

Lorant'ın ölüm haberini kız kardeşi Erika, Alman basınına doğruladı.

HUZUREVİNDE KALIYORDU



2019 yılında teknik direktörlük kariyerini noktalayan Lorant'ın, bir süredir Almanya'nın Waging am See şehrindeki huzurevinde kaldığı ifade edildi.

