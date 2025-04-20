Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'de Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa takımlarını çalıştırmış olan Werner Lorant, hayatını kaybetti.
76 yaşındaki Lorant'ın bir yılı aşkın süredir hastalıklarla uğraştığı ifade edildi.
Lorant'ın ölüm haberini kız kardeşi Erika, Alman basınına doğruladı.
HUZUREVİNDE KALIYORDU
2019 yılında teknik direktörlük kariyerini noktalayan Lorant'ın, bir süredir Almanya'nın Waging am See şehrindeki huzurevinde kaldığı ifade edildi.
SON GÜNLERİ HASTANEDE GEÇTİ
Werner Lorant'ın yaşadığı hastalığın kendisini gözle görülür biçimde etkilediği ve son dönemde günlerini hastanede geçirdiği kaydedildi.
Lorant, teknik direktörlük kariyerinde 1 kez Almanya Bölgesel Kupa şampiyonluğu yaşadı.
3 Ocak 2002 - 9 Aralık 2002 tarihleri arasında Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Lorant, 23 galibiyet - 8 beraberlik - 8 mağlubiyet alarak 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe, Lorant'ın vefatı sonrası sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulundu.
Sarı - lacivertlilerin gönderisinde şu ifadeler yer aldı:
"Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Werner Lorant
- Fenerbahçe