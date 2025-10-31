Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic, yeni takımında da fırtına gibi: Adım adım zirveye

Fenerbahçe'ye 2023 yazında transfer olan ve iki sezon boyunca takım kaptanlığı da yapan Dusan Tadic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilere veda etmişti. DUSAN TADIC FIRTINASI



Bu sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekibi Al-Wahda'ya imza atan Sırp futbolcu, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



Al-Wahda-Al-Nasr maçında Dusan Tadic'in görüntüsü

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig 7. hafta maçında Al Nasr'ı konuk eden Al-Wahda, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Kruspzky, 77. dakikada penaltıdan Khribin ve 82. dakikada Amaral kaydetti.



Bu skorun ardından ligde üst üste 4. kez kazanan Al-Wahda, puanını 17'ye yükseltti ve 2. sırada yer aldı. İLK GOLÜ GETİREN İSİM OLDU



Al-Wahda'da Dusan Tadic, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Tadic, takımının ilk golünde asisti yapan isim oldu.

Dusan Tadic'in atılan gol sonrası yaşadığı sevinç.

45+3. dakikada sol kanattan gelişen atakta tecrübeli yıldız, rakibini çalımlayıp çizgiye indi ve içeriye ortasını yaptı. Kale önünde hareketlenen Kruspzky, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. BU SEZON PARLIYOR



Bu sezon Al-Wahda formasıyla 13 resmi maçta boy gösteren 36 yaşıdnaki Tadic, attığı 2 golün yanı sıra 5 de asist yaparak 7 gole direkt katkı sağlamış oldu.