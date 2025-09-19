Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic, yeni takımında da şov yapıyor: Ligi sallıyor!

Fenerbahçe 'de iki sezon boyunca kadronun vazgeçilmezleri arasında yer alan ve kaptanlık yapan Dusan Tadic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekibi Al Wahda ile anlaşmaya varan Sırp futbolcu, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon takımının oynadığı tüm maçlarda sahaya ilk 11'de çıkan 36 yaşındaki futbolcu, yaptığı asistlerle öne çıktı. Takımının Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig 4. hafta maçında Al Dhafra'yı konuk eden Al Wahda, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Tadic, takımının ikinci golünü kaydeden Kruspzky'e asisti yapan isim oldu. Al Wahda formasıyla 7 maça çıkan Tadic, 1 gol-4 asistlik bir istatistiğe ulaştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 29 gol - 35 asistlik bir performans sergiledi.



TADIC'İN FENERBAHÇE'YE VEDASI



Dusan Tadic, Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası veda mesajı yayımlamıştı.



Tadic'in sarı-lacivertlilere vedasında şu ifadeler yer almıştı:



"İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve perde arkasında çalışan herkese derin minnettarlığımı sunuyorum, desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti.



İnanılmaz taraftarlara: Her maçta gösterdiğiniz tutku, sevgi ve enerji için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutmayacağım!



Kulübün gelecekte başarı ve mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Her zaman desteğim sizlerle olacak!



Tüm kalbimle, Dusan"