Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko, yeni takımına 16 maçlığına imzayı attı
22.01.2026 15:35
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde kaptanlık yapan ve taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe'ye 2023/24 sezonunun başında transfer olan ve geçirdiği iki sezonun ardından sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Serie A ekibinde bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Bosnalı golcü, yeni takımına imzayı attı.
39 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04'e transfer oldu.
Edin Dzeko, yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek.
Dün akşam saatlerinde Almanya'ya giden ve sağlık kontrolünden geçen Dzeko, kendisini 16 maçlığına Schalke 04'e bağlayan imzayı attı.
Fiorentina'da bu sezon 18 maçta 722 dakika süre alan Dzeko, 2 gol kaydetti.
Edin Dzeko daha önce Almanya'da Wolfsburg forması giymiş ve 2008/09 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Dzeko, Fenerbahçe'de iki sezonda çıktığı 99 maçta 46 gol - 18 asistlik bir performans sergilemişti.