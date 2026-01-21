Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu, 2. Lig'e gidiyor

Fenerbahçe'ye 2023/24 sezonunun başında transfer olan ve geçirdiği iki sezonun ardından sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Serie A ekibinde bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Bosnalı golcü, yeni takımını buldu.

ALMANYA'YA GİDİYOR

Matteo Moretto'nun haberine göre Dzeko, Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04 ile anlaşmaya vardı.

39 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Almanya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.