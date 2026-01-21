Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu, 2. Lig'e gidiyor
21.01.2026 19:10
Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından Fiorentina'ya giden Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe'ye 2023/24 sezonunun başında transfer olan ve geçirdiği iki sezonun ardından sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Serie A ekibinde bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Bosnalı golcü, yeni takımını buldu.
ALMANYA'YA GİDİYOR
Matteo Moretto'nun haberine göre Dzeko, Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04 ile anlaşmaya vardı.
39 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Almanya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.
Edin Dzeko, Fiorentina'nın Inter ile oynadığı maçta rakip takım taraftarlarının sevgi gösterilerine karşılık vermişti.
Fiorentina'da bu sezon 18 maçta 722 dakika süre alan Dzeko, 2 gol kaydetti.
Edin Dzeko daha önce Almanya'da Wolfsburg forması giymiş ve 2008/09 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Dzeko, Fenerbahçe'de iki sezonda çıktığı 99 maçta 46 gol - 18 asistlik bir performans sergilemişti.