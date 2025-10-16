Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay sözler: "O gitmeden milli takıma dönmem!"

"KEK, BENİ ARADI VE KONUŞTUK" Slovenya Milli Takımı'na şu an dönmeyi düşünmediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Dinamo'nun Fenerbahçe'yi yendiği maçın ardından Matjaz Kek beni aradı. Konuştuk ancak milli takıma geri dönmek için doğru zaman olmadığını söyledim. Özellikle de takım elemelerin ortasındayken... Şu anda Dinamo'ya odaklanıyorum. Slovenya Milli Takımı'na kapıyı hiç kapatmadım. Sadece doğru zaman olmadığını hissediyorum." dedi.

2019'un ocak ayında 3 milyon 500 bin euro bedelle Empoli'den Fenerbahçe 'ye transfer olan Miha Zajc, bu sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı. Bedelsiz olarak Dinamo Zagreb'in yolunu tutan Sloven futbolcu, milli takımdaki geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HOCA DEĞİŞİRSE DÖNMEYİ DÜŞÜNEBİLİRİM"

"Matjaz ile aramızda belli bir ilişki vardı ama bunun en üst seviyede olmadığını herkes biliyor. Bazen futbolda işler böyle yürür. Slovenya Milli Takımı'na sonsuz başarı diliyorum, odak noktası ben değil ekip olmalı. En iyi şekilde olmalarına izin vermeliyiz. Matjaz Kek ayrıldıktan sonra milli takıma dönmeyi düşünebilirim. Henüz karar vermedim. Şu anda bana kesinlikle ihtiyaçları yok, ben de ilgi istemiyorum."

DINAMO ZAGREB GRAFİĞİ



Dinamo Zagreb formasıyla bu sezon 5 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe'de ise 123 maçta boy gösteren orta saha oyuncusu, 20 gol - 7 asistlik bir performans sergilemişti.