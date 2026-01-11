Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından derbi sonrası üst üste paylaşım ve göndermeler!
11.01.2026 11:54
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yendiği Süper Kupa finalinin oynandığı esnada sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe, finalde karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetmişti.
Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Alexander Djiku, Süper Kupa finalinde Guendouzi'nin attığı gol sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Alexander Djiku'nun paylaşımı.
GUENDOUZI GÖNDERMESİ
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 6 numaralı formayı giyen ve ayrılığının ardından Guendouzi'ye verilen numarayı işaret eden Alexander Djiku'nun gönderisi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ganalı stoper, sezon başında Fenerbahçe'den Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olmuştu.
Djiku, Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda 75 maçta forma giymiş ve 4 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.
ARDA GÜLER'DEN PEŞ PEŞE İKİ PAYLAŞIM
Real Madrid'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler ise derbinin sona ermesinin ardından paylaşımlarını peş peşe yaptı.
Arda Güler'in ilk paylaşımı.
İlk olarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk görseline hikayesinde yer veren Güler, sonrasında ise yakın arkadaşı Yiğit Efe Demir'in kupayla pozunu paylaştı.
Arda Güler'in ikinci paylaşımı.