Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından derbi sonrası üst üste paylaşım ve göndermeler!

GUENDOUZI GÖNDERMESİ

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde 6 numaralı formayı giyen ve ayrılığının ardından Guendouzi'ye verilen numarayı işaret eden Alexander Djiku'nun gönderisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ganalı stoper, sezon başında Fenerbahçe'den Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olmuştu.

Djiku, Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda 75 maçta forma giymiş ve 4 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.

ARDA GÜLER'DEN PEŞ PEŞE İKİ PAYLAŞIM

Real Madrid'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler ise derbinin sona ermesinin ardından paylaşımlarını peş peşe yaptı.