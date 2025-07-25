Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı maçların tarihleri açıklandı

Fenerbahçe'nin Avrupa takvimi netleşti.

Sarı-lacivertli ekip ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Feyenoord ile deplasmanda saat 22:00'de oynayacak.



Rövanş karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Mücadele saat 20:00'de başlayacak.



TANIDIK BİR İSİM YENİDEN GELİYOR



Feyenoord'u Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie çalıştırıyor. Robin van Persie yeniden İstanbul'a gelerek Kadıköy'de sahaya çıkacak.



Hollanda ekibi geçen yıl son 16 turunda Inter'e elenmişti.



MUHTEMEL RAKİPLER



Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle:



Benfica - Nice

Club Brugge - Salzburg / Brann