Fenerbahçe'nin Fred transferinde anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred'in transferi için hem futbolcu hem de İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.



Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



Fred, geçen sezon Manchester United ile 56 maça çıkarken 6 gol, 6 asistlik skor katkısı yaptı.

Fred, Galatasaray'ın da transfer listesindeydi.





İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk bir teklif yaptı.