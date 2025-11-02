Fenerbahçe'nin galibiyet serisi Beşiktaş derbisiyle devam etti

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.



Müsabakada 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran’ın golleriyle maçı 3-2 kazandı.



Ligde 5 Ekim’de oynanan Samsunspor maçında yaşadığı puan kaybı sonrası Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, hanesine 9 puan yazdırdı.



Tedesco’nun öğrencileri Avrupa Ligi’nde de son 2 maçını kazanırken, tüm kulvarlarda son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.