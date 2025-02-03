Fenerbahçe'nin genç yıldızı Konyaspor'a transfer oldu

Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Bu doğrultuda yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.