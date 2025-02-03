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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Konyaspor'a transfer oldu

Konyaspor, Fenerbahçe U19 takımında forma giyen genç futbolcu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Konyaspor'a transfer oldu

'da transfer çalışmaları sürüyor.

Bu doğrultuda yeşil-beyazlı ekip, U19 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Akyazı ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.

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