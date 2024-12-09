Fenerbahçe'nin genç yıldızına Belçika'da teklif

Beerschot, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Girişimlere başlayan Belçika ekibi görüşmelerini sürdürüyor.



Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Bartuğ Elmaz 19 Şubat 2003 yılında Tekirdağ’da dünyaya geldi.

PİYASA DEĞERİ



Sarı-lacivertlilerle 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro’dur.



Sağ ayağını kullanan ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken oyuncu Türkiye U21 takımında 10 maçta süre alırken çeşitli yaş kategorilerinde milli takım forması giydi.



2018-2019 sezonunda Galatasaray altyapısında forma giyen oyuncu 1 Temmuz 2022 yılında Galatasaray’dan bonservissiz şekilde ayrılarak Marsilya’ya transfer oldu.



2023-2024 sezonunda ise 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Yapılan sözleşmeye göre Marsilya, Bartuğ Elmaz'ın sonraki satışından %20 pay aldı.



Fenerbahçe’ye transfer olduğu sezon Sivasspor’a kiralanan oyuncu Sivasspor formasıyla 12 karşılaşma oynamış ve ardından sarı lacivertlilere dönmüştü.