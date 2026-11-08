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Fenerbahçe'nin golcüleri bile Ederson'un gölgesinde kaldı

08.11.2026 18:32

Fenerbahçe'nin golcüleri bile Ederson'un gölgesinde kaldı
Anadolu Ajansı

Ederson maç öncesi Atatürk tişörtüyle ısınmalarda.

Volkan Üstüyıldız
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Çorumspor'un 22 şutla tamamladığı 90 dakikada tam 9 kurtarış yapan Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson parmak ısırttı.

Fenerbahçe, Çorumspor FK deplasmanında 5-0 kazanmasına rağmen kalesinde de önemli pozisyonlar gördü. 

 

Brezilyalı file bekçisi Ederson tam 9 kurtarışla en az gol atan takım arkadaşları kadar galibiyette pay sahibi oldu. 

 

Ederson'un özellikle maçın başında skor 0-0 iken Ramirez ile bire bir kaldığı pozisyonda gole izin vermemesi mücadelenin dönüm noktası oldu.

 

Çorumspor maçı 22 şutla tamamlarken Fenerbahçe'nin 6'sı isabetli toplam 10 şutta 5 gol bulması ise ilginç bir istatistik olarak dikkat çekti.

 

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