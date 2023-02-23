Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia ayrılıyor

Fenerbahçe formasıyla bu sezon dikkatleri üzerine çeken bir performans ortaya koyan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'ya Brezilya'dan takip olduğu iddia ediliyordu.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Valencia Brezilya temsilcisi Internacional ile anlaştı.



Lig bitiminde sarı-lacivertli ekipten ayrılacak olan Ekvadorlu golcü, Brezilya Serie A ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.



Fenerbahçe'de Enner Valencia, Kasımpaşa maçında attığı 4 golle birlikte tarihe geçmiş ve Alex de Souza'nın 28 gollük rekorunun ardından bir sezonda en fazla gol atan ikinci oyuncu olmuştu.

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