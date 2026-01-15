Fenerbahçe'nin golcüsü için iki kulüp yarışıyor, 20 milyon euroyu gözden çıkardılar
15.01.2026 15:20
Son Güncelleme: 15.01.2026 15:24
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için İngiliz kulüpleri transfer yarışında. Everton ve Nottingham Forest, 28 yaşındaki forveti kadrolarına katmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri milli takımıyla Afrika Kupası'nda finale geldi. Pazar günü Senegal ile finale çıkacak Fas'ta tüm gözler En-Nesyri'de olacak.
Yıldız golcü, Afrika Kupası biter bitmez transfer tekliflerini değerlendirecek.
İKİ KULÜP YARIŞIYOR: 20 MİLYON EURO!
Everton ve Nottingham Forest sarı lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Everton'ın teklifindeki satın alma opsiyonu 20 milyon euro.
Fenerbahçe hücum hattına yapacağı takviyeye kaynak yaratmak için En-Nesyri'yi bonservisiyle satmaya daha sıcak bakıyor.
2024 yazında 19,5 milyon euroya transfer olduğu sarı lacivertlerde 77 maça çıkan Faslı forvet, 38 gol ve 8 asistle oynadı.
En-Nesyri, Fas'ın finale çıktığı maçta penaltıdan bir gol katkısı sağlamıştı
ELEŞTİRİLERDEN RAHATSIZ
Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri'nin kendisine gelen sert eleştirilerden dolayı takımda rahat hissetmediği iddia edilmişti.
Geçtiğimiz sezon kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için 40 milyon euro değerindeki transferi değerlendirmeye almayan futbolcunun, şu anda ayrılığa oldukça sıcak baktığı ifade edildi.