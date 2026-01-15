Fenerbahçe'nin golcüsü için iki kulüp yarışıyor, 20 milyon euroyu gözden çıkardılar

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri milli takımıyla Afrika Kupası'nda finale geldi. Pazar günü Senegal ile finale çıkacak Fas'ta tüm gözler En-Nesyri'de olacak.



Yıldız golcü, Afrika Kupası biter bitmez transfer tekliflerini değerlendirecek.



İKİ KULÜP YARIŞIYOR: 20 MİLYON EURO!



Everton ve Nottingham Forest sarı lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Everton'ın teklifindeki satın alma opsiyonu 20 milyon euro.

Fenerbahçe hücum hattına yapacağı takviyeye kaynak yaratmak için En-Nesyri'yi bonservisiyle satmaya daha sıcak bakıyor.



2024 yazında 19,5 milyon euroya transfer olduğu sarı lacivertlerde 77 maça çıkan Faslı forvet, 38 gol ve 8 asistle oynadı.