Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: Ferdi ve Fred kararı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Göztepe mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kararıyla sakatlığı bulunan Fred ve Brighton'a transfer olacağı iddia edilen Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu:
Dominik Livakovic, Bartuğ Elmaz, Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Furkan Onur Akyüz, Fred Santos, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Yusuf Akçiçek, Allan Saint-Maximin, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko, Jayden Oosterwolde, Youssef En Nesyri, Rade Krunic, Cenk Tosun
Göztepe - Fenerbahçe maçı
📋 Göztepe maçı kamp kadromuz.#GÖZvFB pic.twitter.com/5o0bRuB1Jy— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 16, 2024
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