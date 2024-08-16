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Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: Ferdi ve Fred kararı

Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı mücadelenin 24 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığı bulunan Fred ve adı transferde Brighton ile anılan Ferdi Kadıoğlu kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: Ferdi ve Fred kararı

, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Göztepe mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kararıyla sakatlığı bulunan Fred ve Brighton'a transfer olacağı iddia edilen Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu:

Dominik Livakovic, Bartuğ Elmaz, Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Furkan Onur Akyüz, Fred Santos, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Yusuf Akçiçek, Allan Saint-Maximin, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko, Jayden Oosterwolde, Youssef En Nesyri, Rade Krunic, Cenk Tosun


Göztepe - Fenerbahçe maçı 

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