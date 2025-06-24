Fenerbahçe'nin gündemindeki Neymar kararını verdi

Brezilyalı yıldız Neymar'ın geleceği netleşiyor. Brezilya basınına göre; 33 yaşındaki futbolcu, Santos ile sözleşme uzatacak.



UOL'de yer alan habere göre, Neymar, ocak ayında geri döndüğü Santos'ta kalıyor. Brezilya ekibi, Neymar'a 1 yıllık yeni teklif yapacak.



Geçtiğimiz şubat ayında Brezilya ekiplerinden Santos, Al-Hilal ile olan sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Neymar'ı kadrosuna kattığını duyurmuştu.



Santos'a geri dönen deneyimli futbolcu, tüm kulvarlarda 14 maça çıktı ve 3 gol - 3 asistlik performans sergilemişti.

