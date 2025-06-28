Fenerbahçe'nin gündemindeki Walker'ın opsiyonu kullanılmadı
Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı.
34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.
Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.
Yıldız futbolcunun adı son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu.
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