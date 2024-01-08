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Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Bonucci geleceği için kararını verdi

Fenerbahçe'nin temasa geçtiği Leonardo Bonucci'nin geleceği hakkında ilk tercihi Serie A'dan yana olduğu öne sürüldü. 36 yaşındaki savunmacının Genoa ile temas kurduğu belirtilirken, EURO 2024'te İtalya Milli Takımı forması giymek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Bonucci geleceği için kararını verdi

Ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yapmak isteyen , yüksek maliyeti sebebiyle Stefan Savic transferinden vazgeçtiği biliniyordu.

Rotasını Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci'ye çeviren sarı-lacivertli ekip oyuncunun şartlarını öğrenmek için Alman ekibiyle temasa geçti.

Nicolo Shirar'ın haberine göre, Bonucci'nin önceliğinin Serie A'ya dönmek olduğu öne sürüldü. İtalyan stoperin Genoa ile temas kurduğu kaydedildi.

Ayrıca 36 yaşındaki savunmacının Euro 2024'te İtalya Milli Takımı için oynamayı hayal ettiği de belirtildi.

36 yaşındaki stoper, sezon sonu bitecek sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunsa da kariyerine Almanya'da devam etmek istemiyor. Bonucci, Alman ekibinde 10 maça çıktı, 1 de gol kaydetti.

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