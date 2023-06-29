Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı açıklandı

Yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayacak olan Fenerbahçe hazırlık maçı programını açıkladı.
Sezonu 2 Temmuz'da açacak olan Fenerbahçe St. Petersburg'da Pari Premier Cup'a da katılacak.
HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
9 TEMMUZ
19.30 | Zenit - Fenerbahçe
12 TEMMUZ
19.30 | Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 TEMMUZ
14.00 | Neftchi PFK - Fenerbahçe
Futbol Takımımızın 2023-2024 Sezonu Hazırlık Programı— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 29, 2023
Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak.
Milli Takımlarına giden oyuncularımız 5 Temmuz tarihinde takıma katılacaklar. @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde… pic.twitter.com/EQI09i1qhC
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