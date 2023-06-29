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Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı açıklandı

Fenerbahçe'de sezon açılış tarihi ve hazırlık maçı programı belli oldu.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı açıklandı

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Yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayacak olan hazırlık maçı programını açıkladı.

Sezonu 2 Temmuz'da açacak olan Fenerbahçe St. Petersburg'da Pari Premier Cup'a da katılacak.

HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

9 TEMMUZ
19.30 | Zenit - Fenerbahçe

12 TEMMUZ
19.30 | Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 TEMMUZ
14.00 | Neftchi PFK - Fenerbahçe

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