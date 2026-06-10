Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapacağı takımlar açıklandı

10.06.2026 08:59

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapacağı takımlar açıklandı
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe taraftarı.

AA
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'nin hazırlık programı duyuruldu.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.

 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli futbol takımı, 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Fenerbahçe, aynı zamanda bu tarihler arasında üç hazırlık maçına çıkacak.

Reuters

Fenerbahçe taraftarı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın hazırlık programındaki maçlar şu şekilde:

 

8 Temmuz:

 

Fenerbahçe-Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

 

11 Temmuz:

 

Fenerbahçe-Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

 

14 Temmuz:

 

LASK-Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

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