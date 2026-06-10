Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapacağı takımlar açıklandı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli futbol takımı, 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Fenerbahçe, aynı zamanda bu tarihler arasında üç hazırlık maçına çıkacak.