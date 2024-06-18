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Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ne zaman? Kamp programı belli oldu

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının ne zaman oynanacağı, 2024-2025 sezonu öncesinde futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Jose Mourinho yönetiminde ilk hazırlık kampını yapacak olan Fenerbahçe'nin performansı sarı lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ne zaman?

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ne zaman? Kamp programı belli oldu

Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 22 Haziran Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak.

Yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli ekibin, Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)

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