Fenerbahçe'nin ilk hedefi Lindelöf

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Manchester United forması giyen Victor Lindelöf için harekete geçtiği öne sürüldü.

MİLAN DA DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Erik Ten Hag'ın da gözünden düşen İsveçli oyuncu için İtalyan devi Milan'ın da devreye girdiği kaydedildi.

Kırmızı-siyahlılarda danışmanlık görevini yürüten Zlatan Ibrahimovic'in vatandaşını transfer etmek istediği belirtildi.

ESKİ ÖĞRENCİSİ

Mourinho, eski öğrencisi Victor Lindelöf'ü 2017 yılında Manchester United'ın başına geçtikten kısa bir süre sonra transfer ettirmişti.

Kırmızı Şeytanlar, Portekizli çalıştırıcının raporları doğrultusunda, Lindelöf için 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.