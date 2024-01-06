Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında muhtemel 11'i

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısını İstanbulspor karşısında açıyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle topladığı 44 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
6 EKSİK VAR
Tedavileri süren Becao ve Zajc'ın yanı sıra kart cezaları bulunan İrfan Can Kahveci ve Fred forma giyemeyecek. Djiku ve Osayi-Samuel ise milli takımlarında.
Fenerbahçe'de Crespo ve Oosterwolde sarı kart ceza sınırında.
Ligde yalnızca 5 puanı bulunan İstanbulspor ise son basamakta.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 7 Ocak saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
Livakovic
Mert-Serdar-Oosterwolde-Ferdi
İsmail-Crespo
Cengiz-Szymanski-Tadic
Dzeko
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