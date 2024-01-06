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Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler'de 6 eksik var.

Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında muhtemel 11'i

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, ligin ikinci yarısını İstanbulspor karşısında açıyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle topladığı 44 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

6 EKSİK VAR

Tedavileri süren Becao ve Zajc'ın yanı sıra kart cezaları bulunan İrfan Can Kahveci ve Fred forma giyemeyecek. Djiku ve Osayi-Samuel ise milli takımlarında.

Fenerbahçe'de Crespo ve Oosterwolde sarı kart ceza sınırında.

Ligde yalnızca 5 puanı bulunan İstanbulspor ise son basamakta.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 7 Ocak saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe:

Livakovic

Mert-Serdar-Oosterwolde-Ferdi

İsmail-Crespo

Cengiz-Szymanski-Tadic

Dzeko

Fenerbahçe'de Becao'nun ardından Zajc da dönüyor

Fenerbahçe'de Becao'nun ardından Zajc da dönüyor

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