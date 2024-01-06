Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında muhtemel 11'i

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısını İstanbulspor karşısında açıyor.



İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle topladığı 44 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.



6 EKSİK VAR



Tedavileri süren Becao ve Zajc'ın yanı sıra kart cezaları bulunan İrfan Can Kahveci ve Fred forma giyemeyecek. Djiku ve Osayi-Samuel ise milli takımlarında.



Fenerbahçe'de Crespo ve Oosterwolde sarı kart ceza sınırında.



Ligde yalnızca 5 puanı bulunan İstanbulspor ise son basamakta.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 7 Ocak saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

MUHTEMEL 11



Fenerbahçe:



Livakovic



Mert-Serdar-Oosterwolde-Ferdi



İsmail-Crespo



Cengiz-Szymanski-Tadic



Dzeko

