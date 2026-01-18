Fenerbahçe'nin istediği Sörloth, Atletico'yu zafere taşıdı
18.01.2026 20:36
Süper Lig'den Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e galibiyeti getirdi.
Ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Şu ana kadar kadrosuna Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi katan sarı-lacivertlilerin santrfor pozisyonu için gündemine Atletico Madrid'den Alexander Sörloth gelmişti.
La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid ile Alaves karşılaştı.
Metropolitano'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
Alexander Sörloth'un gol sevinci.
Bu skorun ardından puanını 41'e yükselten Atletico, 4. sırada yer aldı. Alaves ise 19 puanla 18. basamakta yer buldu.
SÖRLOTH'TAN KAFA GOLÜ
Atletico Madrid'in 48. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Barrios'un ortasına iyi yükselen Alexander Sörloth, şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
PERFORMANSI
Bu sezon Atletico formasıyla 26. maçına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.