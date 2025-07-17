Fenerbahçe'nin istediği yıldızı ilk kez duyurdular: "Resmi görüşme başladı!"
Transferde oldukça hareketli günler geçiren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isim ilk kez ortaya çıktı.
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olmayı, Avrupa'da ise önce Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve sonrasında üst turlara yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle dönemi açan sarı-lacivertlilerin Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu da kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki sürpriz isim ise ilk kez ortaya çıktı.
WILFRED NDIDI SÜRPRİZİ
Afrika'dan Punch Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Haberin devamında Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başladığı belirtildi.
SERBEST KALMA BEDELİ
Adı gündeme ilk kez gelen Nijeryalı orta saha oyuncusunun 9 milyon sterlinlik bir serbest kalma bedelinin olduğu kaydedildi.
JUVENTUS DA İLGİLENİYOR
Ayrıca haberin ayrıntılarında İtalya'dan Juventus'un da Ndidi transferinin maliyeti için Leicester'a ilgi mektubu gönderdiği ifade edildi.
BELÇİKA'DAN İNGİLTERE'YE GELMİŞTİ
Leicester City, 3 Ocak 2017 tarihinde 17 milyon 600 bin euro karşılığında oyuncunun bonservisini Genk'ten almıştı.
LEICESTER PERFORMANSI
Leicester kariyerinde 303 maça çıkan Ndidi, 18 gol - 22 asistlik bir performans sergiledi.
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