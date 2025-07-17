Fenerbahçe'nin istediği yıldızı ilk kez duyurdular: "Resmi görüşme başladı!"

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olmayı, Avrupa'da ise önce Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve sonrasında üst turlara yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle dönemi açan sarı-lacivertlilerin Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu da kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.



Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki sürpriz isim ise ilk kez ortaya çıktı.

WILFRED NDIDI SÜRPRİZİ



Afrika'dan Punch Sports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor.