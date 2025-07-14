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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı: Sakatlanan isim Portekiz'e gitmiyor

Fenerbahçe, Portekiz'de yapacağı kamp kadrosunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı: Sakatlanan isim Portekiz'e gitmiyor

, Portekiz'de yapacağı kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlanan Talisca kamp kadrosunda yer almadı. 

Yeni transferler Jhon Duran ile  Archie Brown ise kampa gidiyor.

Talisca'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı lacivertliler Portekiz'e hareket etti. 

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı: Sakatlanan isim Portekiz'e gitmiyor - 1
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