Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı: Sakatlanan isim Portekiz'e gitmiyor
Fenerbahçe, Portekiz'de yapacağı kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe, Portekiz'de yapacağı kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlanan Talisca kamp kadrosunda yer almadı.
Yeni transferler Jhon Duran ile Archie Brown ise kampa gidiyor.
Talisca'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı lacivertliler Portekiz'e hareket etti.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
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