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Fenerbahçe'nin kamp takvimi belli oldu

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe 22 Haziran'da sezonu açıyor.

Fenerbahçe'nin kamp takvimi belli oldu

Jose Mourinho yönetimindeki 'nin kamp takvimi belli oldu.

Fenerbahçe 22 Haziran'da top başı yapacak.

Mourinho'nun takımı 2-13 Temmuz'da Avusturya kampı gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler, burada 4 hazırlık maçı yapacak.

7 İSİM SONRADAN DAHİL OLACAK

Fenerbahçe'de 7 isim çalışmalara sonradan dahil olacak. Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Livakovic, Tadic ve Szymanski EURO 2024 için milli takımlarında.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos'ta başlayacak.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

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