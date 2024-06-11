Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin kamp takvimi belli oldu.
Fenerbahçe 22 Haziran'da top başı yapacak.
Mourinho'nun takımı 2-13 Temmuz'da Avusturya kampı gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler, burada 4 hazırlık maçı yapacak.
7 İSİM SONRADAN DAHİL OLACAK
Fenerbahçe'de 7 isim çalışmalara sonradan dahil olacak. Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Livakovic, Tadic ve Szymanski EURO 2024 için milli takımlarında.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos'ta başlayacak.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlamıştı.
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