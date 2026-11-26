UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'ı Londra'da mağlup ederek puanını 8'e yükselten ve ilk 124 için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe 'nin kasası da bu galibiyetle dolmaya devam ett..

Devler Ligi'ne ayak bastı parası olarak 18 milyon 620 bin Euro alan sarı-lacivertliler daha önce Roma ve Slavia beraberlikleri için 1.4 milyon Euro (beraberlik primi 700 bin Euro), Liverpool galibiyeti için de 2.1 milyon Euro prim almıştı.

Dünkü galibiyetle primlerin toplamı 5.6 milyon Euro'ya, bütün kazanç ise 24 milyon 200 bin Euro'ya yükseldi.

Grupta 3 maçı daha kalan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan alacağı puanlarla mali kazancını da yükseltebilir ve 24'e kaldığı için de UEFA'dan 1 milyon daha bonus alabilir.