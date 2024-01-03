Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Tarih belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli olmuştu. İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk ayak maçları 15 Şubat 2024, rövanş mücadeleleri ise 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. İşte, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi tarihi...



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Fenerbahçe'nin rakibi play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.



Maçların tarihi ise kura çekiminin ardından belli olacak.



UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ



Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)



Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)



Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)



Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)



Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)



Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)