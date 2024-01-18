Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte FB'nin Avrupa maçı tarihi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 yendi ve lider olarak sonraki tura yükseldi. Şimdi ise Fenerbahçe'nin rakibi bekleniyor. İşte FB'nin Avrupa maçı tarihi...



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.



Maçların tarihi ise kura çekiminin ardından belli olacak.



UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ



Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)



Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)



Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)



Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)



Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)



Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)



Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)