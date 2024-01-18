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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte FB'nin Avrupa maçı tarihi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri geçen günlerde belli olmuştu. İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk ayak maçları 15 Şubat 2024, rövanş mücadeleleri ise 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte FB'nin Avrupa maçı tarihi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son hafta mücadelesinde sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 yendi ve lider olarak sonraki tura yükseldi. Şimdi ise Fenerbahçe'nin rakibi bekleniyor. İşte FB'nin Avrupa maçı tarihi...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

Maçların tarihi ise kura çekiminin ardından belli olacak.

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)

Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)

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