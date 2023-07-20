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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe-Zimbru maçı tarihi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Moldova'nın Zimbru takımı oldu. Bu gelişmenin ardından kritik müsabakanın başta tarihi olmak üzere tüm detayları merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Zimbru maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe-Zimbru maçı tarihi

'nin UEFA Konferans Ligi maçı başta sarı-lacivert renklere gönül veren taraftarlar olmak üzere pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu oynayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. İşte, Fenerbahçe-Zimbru maçı tarihi...

La Fiorita'yı toplamda 2-1'le eleyen Zimbru Chisinau, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Müsabakaya dair detaylar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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