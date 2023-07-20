Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe-Zimbru maçı tarihi

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçı başta sarı-lacivert renklere gönül veren taraftarlar olmak üzere pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu oynayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. İşte, Fenerbahçe-Zimbru maçı tarihi...



La Fiorita'yı toplamda 2-1'le eleyen Zimbru Chisinau, Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe - Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.



Müsabakaya dair detaylar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

