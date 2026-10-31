Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe. Muhtemel 11'ler
31.10.2026 09:36
Fenerbahçe'de 3 eksik var
Fenerbahçe Dirk Kuyt yönetimindeki ilk sınavını seyircisi önünde verecek. Sarı lacivertliler son haftalarda çıkışa geçen Göztepe'yi konuk edecek.
Fenerbahçe , İsmail Kartal dönemi sonrası ilk maçına çıkacak. Dirk Kuyt yönetimindeki sarı lacivertliler, Göztepe'yi ağırlayacak.
Kadıköy'de oynanacak ve saat 19'da başlayacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de 3 eksik var. Archie Brown cezası, Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Süper Lig'de 10. haftaya Fenerbahçe 16 puanla 5., Göztepe 12 puanla 10. sırada girdi.
Son 3 maçını kazanan İzmir ekibinde Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik yok.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Kurtulan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan.
Trendyol Süper Lig
|#
|Trendyol Süper Lig
|O
|A
|P
|1
Galatasaray
|10
|+11
|25
|2
Amed Sportif
|9
|+10
|20
|3
Trabzonspor
|9
|+14
|19
|4
Beşiktaş
|9
|+8
|18
|5
Fenerbahçe
|9
|+15
|16
|6
Kasımpaşa
|9
|+4
|16
|7
Kocaelispor
|9
|+2
|15
|8
Erzurumspor FK
|9
|-4
|14
|9
Çorum FK
|9
|+3
|13
|10
Göztepe
|9
|+3
|12
|11
Alanyaspor
|9
|-2
|12
|12
Başakşehir
|9
|-2
|11
|13
Ç.Rizespor
|9
|-4
|10
|14
Gaziantep FK
|9
|-6
|8
|15
Konyaspor
|10
|-7
|8
|16
Gençlerbirliği
|9
|-11
|8
|17
Samsunspor
|9
|-13
|4
|18
Eyüpspor
|9
|-21
|3