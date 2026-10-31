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Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe. Muhtemel 11'ler

31.10.2026 09:36

Fenerbahçe'nin konuğu Göztepe. Muhtemel 11'ler
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'de 3 eksik var

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Fenerbahçe Dirk Kuyt yönetimindeki ilk sınavını seyircisi önünde verecek. Sarı lacivertliler son haftalarda çıkışa geçen Göztepe'yi konuk edecek.

Fenerbahçe , İsmail Kartal dönemi sonrası ilk maçına çıkacak. Dirk Kuyt yönetimindeki sarı lacivertliler, Göztepe'yi ağırlayacak. 

 

Kadıköy'de oynanacak ve saat 19'da başlayacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak.

 

EKSİKLER

 

Fenerbahçe'de 3 eksik var. Archie Brown cezası, Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.


Süper Lig'de 10. haftaya Fenerbahçe 16 puanla 5., Göztepe 12 puanla 10. sırada girdi.

 

Son 3 maçını kazanan İzmir ekibinde Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik yok.

 

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.

 

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Kurtulan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan.

 

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Galatasaray
Galatasaray
10+1125
2
Amed Sportif
Amed Sportif
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3
Trabzonspor
Trabzonspor
9+1419
4
Beşiktaş
Beşiktaş
9+818
5
Fenerbahçe
Fenerbahçe
9+1516
6
Kasımpaşa
Kasımpaşa
9+416
7
Kocaelispor
Kocaelispor
9+215
8
Erzurumspor FK
Erzurumspor FK
9-414
9
Çorum FK
Çorum FK
9+313
10
Göztepe
Göztepe
9+312
11
Alanyaspor
Alanyaspor
9-212
12
Başakşehir
Başakşehir
9-211
13
Ç.Rizespor
Ç.Rizespor
9-410
14
Gaziantep FK
Gaziantep FK
9-68
15
Konyaspor
Konyaspor
10-78
16
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
9-118
17
Samsunspor
Samsunspor
9-134
18
Eyüpspor
Eyüpspor
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