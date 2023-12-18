Fenerbahçe'nin Krunic ısrarı: Teklif edilecek rakam belli oldu

Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Rade Krunic'i ara transfer sezonunda transfer etmek için girişimlere başladı.
Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde 1 numaralı transfer hedefinin Rade Krunic olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin Boşnak futbolcu için 5 milyon euroyu gözden çıkarabileceği belirtildi.
SON 4 MAÇTIR YEDEK
Milan formasıyla bu sezon 10'u ilk 11 olmak üere 14 maça çıkan Rade Krunic, son dönemde forma şansı bulamıyor.
Kırmızı-siyahlı formayı son olarak 28 Kasım 2023'te 3-1 kaybedilen Borussia Dortmund mücadelesinde giyen Krunic, son 4 karşılaşmada da yedek bekleyerek hiç süre almadı.
Çizme ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Rade Krunic'in de, Fenerbahçe forması giymek için her iki kulübün anlaşmasını beklediği kaydedildi.
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