Fenerbahçe'nin kupa mesaisi başlıyor: Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk sınavına çıkıyor.
Fenerbahçe kupanın gruplarında ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Jose Mourinho'nun ligde az süre bulan oyunculardan kurulu bir 11 ile takımını sahaya sürmesi bekleniyor.
Sarı lacivertlilerin B Grubu'ndaki Kasımpaşa maçı bugün saat 20.30'da başlayacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
ERTUĞRUL
MERT-ÇAĞLAR-YUSUF-LEVENT
BARTUĞ-YİĞİT
İRFAN-MERT HAKAN-CENGİZ
CENK
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