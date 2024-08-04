Fenerbahçe'nin lig maçı ne zaman? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı tarihi

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor konuk ediyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında sahadan üç puanla ayrılması durumunda sezona galibiyetle başlayacak.
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI
9 Ağustos
21:00 - Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos
19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor
21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor
21:45 - Antalyaspor - Göztepe
11 Ağustos
19:15 - Sivasspor - Trabzonspor
21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor
21:45 - Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos
21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü
21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü
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