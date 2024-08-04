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Fenerbahçe'nin lig maçı ne zaman? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı tarihi

Fenerbahçe'de gözler lige çevrildi. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin lig maçı ne zaman? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı tarihi

Trendyol ’in 1. haftasında , Adana Demirspor konuk ediyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında sahadan üç puanla ayrılması durumunda sezona galibiyetle başlayacak.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI

9 Ağustos

21:00 - Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos

19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor
21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor
21:45 - Antalyaspor - Göztepe

11 Ağustos

19:15 - Sivasspor - Trabzonspor
21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor
21:45 - Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos

21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü
21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü

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