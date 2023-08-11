Fenerbahçe'nin listesindeki Jorginho'nun menajerinden açıklama

İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Talksport'ta yer alan habere göre; Santos, "Jorginho Arsenal'de kalacak. Oyuncum İngiltere'de çok mutlu. Suudi Arabistan ve İspanya ekiplerinden teklif alsa da Arsenal'de devam etme kararı aldı." şeklinde konuştu.



2022-23 sezonunun devre arasında Chelsea'den Arsenal'e transfer olan 31 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, kırmızı-beyazlı forma ile çıktığı 16 maçta 1 asist ile oynadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'in ameliyatı için konuştu: Daha erken dönecek Haberi Görüntüle