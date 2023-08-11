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Fenerbahçe'nin listesindeki Jorginho'nun menajerinden açıklama

Arsenal'de forma giyen ve transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, yıldız futbolcunun takımda kalacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin listesindeki Jorginho'nun menajerinden açıklama

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İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve transferde ismi ile anılan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, oyuncusunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Talksport'ta yer alan habere göre; Santos, "Jorginho Arsenal'de kalacak. Oyuncum İngiltere'de çok mutlu. Suudi Arabistan ve İspanya ekiplerinden teklif alsa da Arsenal'de devam etme kararı aldı." şeklinde konuştu.

2022-23 sezonunun devre arasında Chelsea'den Arsenal'e transfer olan 31 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, kırmızı-beyazlı forma ile çıktığı 16 maçta 1 asist ile oynadı.

Fenerbahçe'nin listesindeki Jorginho'nun menajerinden açıklama - 1
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