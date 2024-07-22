Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geliyor.
Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde kamp kadrosunu duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular;
Kale: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Doğukan Demir
Defans: Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür
Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun
ALLAN SAINT-MAXIMIN ŞOKU
UEFA listesine bildirip kadroda İrfan Can Eğribayat ve ağrılarından dolayı antrenmana katılmayan Allan Saint-Maximin yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine bildirilmeyenler ise şöyle;
Samet Akaydin
Levent Mercan
Luan Peres
Miguel Crespo
Miha Zajc
Cengiz Ünder
Emre Mor
Burak Kapacak
Umut Nayir
Fenerbahçe, Lugano ile 23 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertli takımın maçtan önce UEFA kadrosunda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
📋 Lugano maçı kamp kadromuz. #LUGvFB pic.twitter.com/COCZbLzLX4— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 22, 2024
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Fenerbahçe